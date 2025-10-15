Unfall auf Wiener Baustelle: Zwei Arbeiter schwer verletzt

Zwei Männer sind bei Arbeiten auf einer Baustelle in Wien-Floridsdorf Mittwochfrüh schwer verletzt worden. Die Arbeiter stürzten laut Informationen der Wiener Berufsrettung zwischen acht und zehn Meter in die Tiefe, wie die APA berichtet.

Der 31-Jährige und der 40-Jährige erlitten Kopfverletzungen und mehrere Frakturen. Beide Männer sind in Spitäler transportiert worden, der Ältere mit einem Wiener Rettungshubschrauber. Die Verletzten wurden in Schockräume eingeliefert.

Unfallursache noch unklar

Die Wiener Rettung war mit mehreren Teams vor Ort. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht klar. Zuerst berichtete „oe24.at“ von dem Unfall.