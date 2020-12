Wien-Floridsdorf: Lagerhalle steht in Flammen

Gegen 9 Uhr brach am Montag in einer Lagerhalle in der Ruthnergasse in Wien-Floridsdorf ein Feuer aus. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt, die Rauchsäule ist hingegen noch von weitem zu sehen.

Die Wiener Berufsfeuerwehr ist derzeit mit 26 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Darunter befindet sich auch ein Großtanklöschfahrzeug. Mit mehreren Löschleitungen wird der Brand derzeit von außen bekämpft, schildert ein Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Der Brand ist schon unter Kontrolle, auch angrenzende Gebäude wurden kontrolliert. Die Löscharbeiten dauerten am Montagvormittag aber noch an.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: