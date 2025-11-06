230 Schüler wappnen sich gegen Cyberkriminalität

Von Franziska Trautmann Seit einem Jahr ist die private Vienna Business School (VBS) Floridsdorf Teil des österreichweiten Schulversuchs „CyberHAK“. Das gemeinsame Projekt des Bildungs- und Innenministeriums soll Jugendliche im Bereich Cybersecurity ausbilden und sie so besser gegen Internetkriminalität wappnen. Es handelt sich dabei um kein eigenes Fach, sondern eine Vertiefung. Große Nachfrage Im Rahmen der derzeit stattfindenden CyberHAK-Security-Days von 4. bis 6. November im Bundeskriminalamt konnte sich die VBS Floridsdorf mit den zwei weiteren Versuchsschulen, der HAK Horn (Niederösterreich) und der HAK Tamsweg (Salzburg), austauschen. Laut VBS-Direktorin Astrid Holzer ist das Projekt bis jetzt ein voller Erfolg:„Letztes Jahr haben wir mit einer Schulklasse gestartet. Heuer waren die Anmeldungen gleich am ersten Tag voll, sodass wir dieses Schuljahr zwei erste CyberHAK-Klassen gebildet haben.“

Bereits ab der ersten Schulstufe wird „Cybersecurity und Sicherheitsmanagement“ unterrichtet – anders als in anderen Handelsakademien, bei denen Schüler sich erst ab dem dritten Jahr spezialisieren können. Zusätzliche Stunden Neben dem normalen Lehrplan gibt es zusätzliche Stunden für die CyberHAK-Klassen: In der ersten Stufe werden drei zusätzliche Stunden pro Woche angeboten, in der zweiten nur zwei extra. In der dritten, vierten und fünften Stufe sei dann eine Vertiefung der Spezialform und Überschneidung mit anderen Unterrichtsfächern angedacht, heißt es. Obwohl die Jugendlichen dadurch mehr Unterrichtszeit haben, zeigen sie sich laut Direktorin Holzer motiviert. „Es ist ein Thema, das sie interessiert, weil sie selbst schon sehr viel Wissen mitbringen. Zum Beispiel werden negative Erfahrungen mit Phishing-Mails im Unterricht thematisiert und es wird ihnen der richtige Umgang beigebracht“, sagt Holzer. Der Schulversuch stellt aber nicht nur zusätzliche Arbeit für Schüler, sondern auch für das Lehrpersonal dar.