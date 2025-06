Neue Leitung für das Gloria Theater: Claudia Rohnefeld übernimmt

Neues Leben für das Gloria Theater in Floridsdorf, das bis zu seinem Tod im Juni 2024 von Gerald Pichowetz geleitet wurde und nach dessen Ableben in ein Insolvenzverfahren schlitterte: Die anvisierte offizielle Neueröffnung wurde am Montag in einer Presseaussendung für das Frühjahr 2026 angekündigt. Schauspielerin und Regisseurin Claudia Rohnefeld übernimmt die künstlerische Leitung.