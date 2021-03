Wien-Floridsdorf: Bub von Autofahrerin angefahren

Am Mittwochnachmittag fuhr eine 30-jährige Autofahrerin in der Trillergasse, als zwischen am Straßenrand geparkten Autos plötzlich ein Kind hervorkam. Ein Siebenjähriger wollte mit seinem neunjährigen Bruder die Straße überqueren. Die Autofahrerin sah den Siebenjährigen zu spät - es kam zum Zusammenstoß.

Der Bursch stürzte auf die Straße, wurde aber nur leicht verletzt. Die Berufsrettung versorgte den jungen Fußgänger vor Ort. Er musste nicht ins Spital gebracht werden und konnte an die in der Zwischenzeit verständigten Eltern übergeben werden.

