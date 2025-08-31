Wien: Streit um Motorrad endet mit Messerstich

Ein 37-jähriger Wiener hat einem Freund am Samstagabend in der Geiselbergstraße in Favoriten ein Messer in den Unterschenkel gestochen. Wie Polizeisprecherin Irina Steirer Sonntagmittag auf APA-Anfrage mitteilte, war es im Zusammenhang mit einem Motorrad zwischen den beiden zu Unstimmigkeiten gekommen, die einen wenig amikalen Verlauf nahmen.

Identität gesichert, Mann flüchtig

Das spätere Opfer hatte seinem Freund demnach das Motorrad geborgt. Als der 37-Jährige es zurückbrachte, kam es seitens des 29-Jährigen zu Beanstandungen. Nach einem verbalen Disput zog der 37-Jährige plötzlich ein Messer und stach zu. Dann ergriff er die Flucht.

Die Fahndung nach dem Mann war am Sonntag noch am Laufen. Da seine Identität gesichert feststeht, dürfte seine Festnahme aber wohl nur eine Frage der Zeit sein. Gegen den Messerstecher wird wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizeisprecherin mit.