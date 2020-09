Wien-Favoriten: Streit in Wohnung eskaliert, Polizei schreitet ein

In der Franz Koci Straße soll in der Nacht auf Sonntag ein Streit in einer Wohnung eskaliert sein, weswegen gegen 5.20 Uhr die Polizei ausrückte. Ein 42-jähriger Pole soll den Sohn seiner Ex-Lebensgefährtin und dessen Freund in einen Raum eingesperrt haben.

Der Mann soll seinen ehemaligen Stiefsohn - nachdem er kurz aus der Wohnung gegangen war - attackiert haben. Die Polizei nahm den Mann noch vor Ort fest, er befindet sich nun in einer Justizanstalt.