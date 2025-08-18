Messerattacke in Favoriten: Paar verletzt sich bei Streit gegenseitig

In Wien-Favoriten kam es am Sonntagabend zu einem mutmaßlich gewaltsamen Zwischenfall zwischen einem Paar.

Eine 53-jährige polnische Staatsangehörige soll nach einem Streit ihren 42-jährigen deutschen Lebensgefährten mit einem Messer mehrfach verletzt haben.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 22:30 Uhr in der Wohnung der Frau. Als die alarmierten Beamten am Tatort eintrafen, wurde der verletzte Mann bereits von der Berufsrettung Wien versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Sondereinheit öffnete Wohnungstür

Die Verdächtige befand sich nach Angaben des Verletzten noch in der Wohnung, öffnete jedoch trotz mehrmaliger Aufforderung nicht die Tür. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Wien eine Festnahme sowie eine Hausdurchsuchung zur Sicherstellung der mutmaßlichen Tatwaffe an.

Beamte der Sondereinheit WEGA mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen. Bei der Festnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass auch die 53-Jährige eine leichte Verletzung aufwies, die ihr mutmaßlich im Zuge der Auseinandersetzung von ihrem Lebensgefährten zugefügt worden sein soll.