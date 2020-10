Wien-Favoriten: Mutmaßlicher Ladendieb in Baumarkt erwischt

Ein 23-jähriger Mann soll Montagmittag in einem Baumarkt an der Triester Straße versucht haben, mehrere Artikel zu stehlen. Der mutmaßliche Dieb steckte die Gegenstände in seine Jackentaschen und wollte laut Polizei ohne zu zahlen das Geschäft verlassen. Ein Ladendetektiv hielt den Verdächtigen aber an und verständigte die Polizei.

Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass der Mann mehrerer Diebstähle innerhalb von kurzer Zeit verdächtigt wird. Der Ukrainer wurde wegen gewerbsmäßigem Diebstahls festgenommen und nach der Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.

