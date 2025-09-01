Messerstich in Favoriten: 37-Jähriger in Wiener Wohnung festgenommen

Die Polizei Wien konnte gestern einen Fahndungserfolg verzeichnen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen am 31. August um 8:30 Uhr einen 37-jährigen Mann syrischer Staatsangehörigkeit fest.

Der Mann steht unter Verdacht, vor zwei Tagen einen 29-Jährigen in der Geiselbergstraße mit einem Messer verletzt zu haben. Die Festnahme erfolgte in einer Wiener Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien.

Geständnis nach der Festnahme Laut Polizeibericht soll sich der Tatverdächtige bei seiner Festnahme geständig gezeigt haben. Er wurde anschließend in eine Justizanstalt überstellt. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte von den Ermittlern bislang nicht sichergestellt werden. Zum Motiv der Tat gibt es erste Hinweise: Nach Angaben des Opfers dürfte die Auseinandersetzung wegen Schulden des Verdächtigen entstanden sein.