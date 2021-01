Wien-Favoriten: Kokain-Dealer in der Quellenstraße festgenommen

Am Montagnachmittag führte die Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei in der Quellenstraße in Wien-Favoriten eine Schwerpunktaktion gegen Drogenkriminalität durch. Dabei wurden zwei Personen beim Dealen auf frischer Tat ertappt.

Ein 26-jähriger Nigerianer soll einem 37-jähirgen Österreicher vier Kugeln Kokain verkauft haben. Die Polizisten stellten die Drogen sicher - jedoch soll der 26-Jährige mehrere Kugeln verschluckt haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht, der mutmaßliche Käufer wurde auf freiem Fuß angezeigt.

