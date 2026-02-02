Favoriten

14-Jähriger festgenommen: Einbruch in Wiener Friseurgeschäft

Polizist
Ein 14-Jähriger gestand einen Einbruch in ein Friseurgeschäft. Er wurde vorläufig festgenommen.
02.02.26, 12:20

Polizeibeamte der Inspektion Am Hauptbahnhof haben am Sonntagmorgen in Wien-Favoriten einen 14-jährigen syrischen Staatsangehörigen festgenommen. Die Beamten wurden auf zwei Jugendliche aufmerksam, die beim Anblick des Streifenwagens nervös reagierten und sich schnell entfernten. 

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten bei dem 14-Jährigen einen Nothammer, mutmaßliches Marihuana, 85,70 Euro Bargeld sowie eine fremde Bankomatkarte.

Geständnis nach Kontrolle

Nach Angaben der Polizei wurde der Jugendliche zur Dienststelle gebracht, wo er einräumte, in der Nacht gegen 04:00 Uhr gemeinsam mit einem Freund in ein Friseurgeschäft in Favoriten eingebrochen zu sein. Der mutmaßliche Einbruch konnte von den Ermittlern verifiziert werden. Aufgrund des Tatverdachts wurde der 14-Jährige vorläufig festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt.

Die Ermittler vermuten, dass der Minderjährige möglicherweise mit weiteren Einbruchsdiebstählen in Verbindung stehen könnte. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Untersuchungen übernommen.

