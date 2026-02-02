14-Jähriger festgenommen: Einbruch in Wiener Friseurgeschäft

Polizeibeamte der Inspektion Am Hauptbahnhof haben am Sonntagmorgen in Wien-Favoriten einen 14-jährigen syrischen Staatsangehörigen festgenommen. Die Beamten wurden auf zwei Jugendliche aufmerksam, die beim Anblick des Streifenwagens nervös reagierten und sich schnell entfernten.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten bei dem 14-Jährigen einen Nothammer, mutmaßliches Marihuana, 85,70 Euro Bargeld sowie eine fremde Bankomatkarte.