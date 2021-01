Wien-Favoriten: Betrunkener bedroht Freund mit Messer

Am Donnerstagabend sollen sich ein 19- und ein 20-Jähriger in der Wohnung des Älteren in Wien-Favoriten betrunken haben. Nachdem es im Laufe der Nacht zu einem Streit gekommen war, soll der Jüngere seinen Freund mit einem Messer bedroht haben. Bei der Auseinandersetzung soll es um die Frage gegangen sein, ob man Sexarbeiterinnen bestellt soll oder nicht.

Der 20-Jährige rief deshalb zwei Freunde - ebenfalls 19 und 20 Jahre alt - an und bat diese um Hilfe. Als die beiden in der Wohnung in der Gudrunstraße angekommen waren, soll der Tatverdächtige die drei Opfer zuerst mit einer Gabel und anschließend mit einem ca. 30 cm langen Messer bedroht haben.

Mehrere Anzeigen

Es gelang den drei jungen Männern schließlich, ihren Kontrahenten zu entwaffnen und aus der Wohnung zu schmeißen. Der Verdächtige soll daraufhin die Wohnungstüre beschädigt und die Opfer weiter bedroht haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei dürfte schließlich einer der drei Freunde den 19-Jährigen vor der Wohnung geschlagen haben.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen den 19-Jährigen fest. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Der Mann, der in geschlagen haben soll, wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: