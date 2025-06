Wien: 22-Jähriger bedrohte Trafikanten mit Umbringen

Ein 22-Jähriger ist am Sonntagnachmittag nach einem Diebstahlversuch in eine Trafik in Wien-Favoriten zurückgekehrt und hat einen Mitarbeiter mit dem Umbringen bedroht. Das teilte die Polizei am Montag per Aussendung mit.

Nachdem die Polizisten die Amtshandlung wegen des versuchten Diebstahls beendet hatten, soll der Mann die Trafik in der Nähe des Hauptbahnhofs erneut aufgesucht und die Drohung ausgesprochen haben. Er flüchtete, konnte jedoch gefasst werden.