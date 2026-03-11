Ex-Partnerin in Wien geschlagen und bedroht: 3 Kinder mussten zusehen
Vor den Augen der drei gemeinsamen Kinder hat ein 34-jähriger Mann am Dienstag seine 33-jährige Ex-Partnerin in ihrer Wohnung in Wien-Donaustadt geschlagen und mit einem Messer bedroht.
Die Frau erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen den Beschuldigten wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen, er wurde angezeigt.
Frauen-Helpline
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen: Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at
Polizei
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.
Gewaltschutzzentrum
Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer: Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ 01/585-32-88 - 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 - Wiener Frauenhaus-Notruf 057722 - Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217)
Der Mann und die Frau dürften bereits seit längerer Zeit getrennt gelebt haben. Bei einem Besuch des Mannes in der Wohnung der Frau und den drei minderjährigen Buben soll es zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein. Der Mann beschädigte laut Polizei mehrere Gegenstände in der Wohnung, schlug der Frau gegen den Kopf, holte sich aus der Küche ein Messer und bedrohte die Frau damit.
Mann warf Messer ins Gebüsch
Die 33-Jährige flüchtete ins Stiegenhaus und rief um Hilfe. Eine besorgte Nachbarin verständigte die Polizei. Der Afghane flüchtete aus dem Wohnhaus, laut einem Zeugen soll er dabei das Messer in ein Gebüsch geworfen haben.
Durch Beamte der Sondereinheit WEGA wurde der Verdächtige rasch ausgeforscht und vorläufig festgenommen. Auch das Messer wurde sichergestellt. Laut Polizei dürfte der Mann ein Suchtproblem haben.
