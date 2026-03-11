Wien

Ex-Partnerin in Wien geschlagen und bedroht: 3 Kinder mussten zusehen

Mann holte Messer aus der Küche und bedrohte die Mutter der Kinder; WEGA-Beamte fassten den Flüchtigen rasch.
11.03.2026, 12:39

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Vor den Augen der drei gemeinsamen Kinder hat ein 34-jähriger Mann am Dienstag seine 33-jährige Ex-Partnerin in ihrer Wohnung in Wien-Donaustadt geschlagen und mit einem Messer bedroht.

Die Frau erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen den Beschuldigten wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen, er wurde angezeigt.

Anrufe bei Frauenhelpline gegen Gewalt deutlich gestiegen

Der Mann und die Frau dürften bereits seit längerer Zeit getrennt gelebt haben. Bei einem Besuch des Mannes in der Wohnung der Frau und den drei minderjährigen Buben soll es zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein. Der Mann beschädigte laut Polizei mehrere Gegenstände in der Wohnung, schlug der Frau gegen den Kopf, holte sich aus der Küche ein Messer und bedrohte die Frau damit.

Mann warf Messer ins Gebüsch

Die 33-Jährige flüchtete ins Stiegenhaus und rief um Hilfe. Eine besorgte Nachbarin verständigte die Polizei. Der Afghane flüchtete aus dem Wohnhaus, laut einem Zeugen soll er dabei das Messer in ein Gebüsch geworfen haben.

Durch Beamte der Sondereinheit WEGA wurde der Verdächtige rasch ausgeforscht und vorläufig festgenommen. Auch das Messer wurde sichergestellt. Laut Polizei dürfte der Mann ein Suchtproblem haben.

Donaustadt Wien Österreich
