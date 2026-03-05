Anrufe bei Frauenhelpline gegen Gewalt deutlich gestiegen

Immer mehr Frauen und auch ihr Umfeld holen sich Unterstützung zum Thema Gewalt: In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der Anruferinnen bei der Frauenhelpline um rund 20 Prozent gestiegen, berichtete der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) am Donnerstag anlässlich des Internationalen Frauentags 2026 am 8. März.

"Frauen werden aufmerksamer auf Hilfsangebote und finden öfter den Mut, anzurufen", so Stefani Doynova, Teamleiterin der Helpline.