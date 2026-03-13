Wiener Polizei warnt: Erneut Einbrüche mit ätzender Säure
Mittlerweile ist der Vorgang der Polizei bekannt: Einbrecher verschaffen sich mithilfe von ätzender Säue Zutritt zu einer Wohnung. Erst kürzlich vermerkt das Landeskriminalamt Wien drei neue Fälle.
Im Zeitraum vom 06.03.2026 bis 11.03.2026 brachen bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Wohnung im Bezirk Landstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Es wurden mehrere Kästen sowie zwei Möbeltresore aufgebrochen.
Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Bei einer weiteren Wohnung im selben Mehrparteienhaus blieb es beim Versuch.
Polizei warnt vor Verätzungen
Auch im 12. Bezirk versuchten Täter mit der Säure-Taktik in eine Wohnung einzubrechen. Zwischen dem 07.03.2026 und 11.03.2026 bemerkte ein Nachbar die auffälligen Beschädigungen an einer Wohnungstür und verständigte die Polizei.
In allen Fällen laufen noch die Ermittlungen. Die Polizei warnt falls sie an dem Schloss ihrer Wohnungstür Beschädigungen und eine Flüssigkeit vorfinden, den Kontakt mit der Substanz zu meiden. Denn es kann sich um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat.
Sollte es zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, dann solle man die Körperstelle nur mit Wasser reinigen. Die Polizei bittet auch unverzüglich den Notruf unter 133 zu wählen.
