Wiener Polizei warnt: Erneut Einbrüche mit ätzender Säure

Mittlerweile ist der Vorgang der Polizei bekannt: Einbrecher verschaffen sich mithilfe von ätzender Säue Zutritt zu einer Wohnung. Erst kürzlich vermerkt das Landeskriminalamt Wien drei neue Fälle.

Im Zeitraum vom 06.03.2026 bis 11.03.2026 brachen bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Wohnung im Bezirk Landstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Es wurden mehrere Kästen sowie zwei Möbeltresore aufgebrochen.

Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Bei einer weiteren Wohnung im selben Mehrparteienhaus blieb es beim Versuch.

Polizei warnt vor Verätzungen

Auch im 12. Bezirk versuchten Täter mit der Säure-Taktik in eine Wohnung einzubrechen. Zwischen dem 07.03.2026 und 11.03.2026 bemerkte ein Nachbar die auffälligen Beschädigungen an einer Wohnungstür und verständigte die Polizei.