Fünf mutmaßliche Einbrecher bei Schwerpunktaktion ertappt

Bei den beiden Verdächtigen, die am Mittwoch festgenommen wurden, handelt es sich demnach um georgische Staatsangehörige im Alter von 31 und 32 Jahren. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass gegen den Älteren eine Festnahmeanordnung des Landesgerichts Wien bestand, da er im Zeitraum zwischen 2015 und 2022 insgesamt neun Wohnungseinbrüche begangen haben soll.

Am Donnerstag nahmen die Polizisten dann drei Nordmazedonier unter heftiger Gegenwehr nach einem Einbruch in ein Wohnhaus fest. Den Männern werden noch drei weitere einschlägige Delikte zur Last gelegt. „Auf Grund des professionellen Verhalts gehen die Ermittler davon aus, dass die Tatverdächtigen mit weiteren Einbrüchen in Verbindung stehen könnten“, so die Polizei.