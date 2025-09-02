Wiener Polizei stellte Kokain im Wert von 2,5 Millionen Euro sicher

Der Polizei ist ein Schlag gegen die Suchtmittelkriminalität gelungen: Nach der Festnahme dreier Verdächtiger, die Anfang August einem offensichtlichen Großabnehmer in Wien 12,5 Kilogramm Crystal Meth und 2,2 Kilogramm Kokain verkaufen wollten, fanden die Beamten in einer Bunkerwohnung weitere 14 Kilo Kokain. Der Straßenverkaufswert beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro.

Den Festnahmen waren monatelange Ermittlungsarbeiten durch das Landeskriminalamt Wien (LKA) gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BK) vorangegangen. Der erste Zugriff erfolgte dann durch eine koordinierte Aktion mit Unterstützung der Cobra. Hier wurden die drei Tatverdächtigen aus Serbien, Bosnien und Marokko festgenommen. Die Männer dürften demnach auch Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben, wie ein Sprecher der APA sagte.

14 Kilo Kokain in Bunkerwohnung sichergestellt

Die weiteren Ermittlungen führten dazu, dass Ende August eine sogenannte Bunkerwohnung mit Unterstützung der WEGA durchsucht wurde. Dabei fanden die Beamten 14 Kilo Kokain sowie Bargeld in Höhe von 47.500 Euro. Ein weiterer Tatverdächtiger aus Serbien wurde an Ort und Stelle festgenommen. Umfangreiche nationale sowie internationale Ermittlungen dauern an.