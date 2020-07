Die Fahndungsabteilung des Wiener Landeskriminalamts hat am Mittwochabend einen international gesuchten mutmaßlichen Drogendealer in der Hirschstettner Straße festgenommen. Der 34-jährige Bosnier wurde wegen diverser strafbarer Handlungen nach dem Suchtmittelgesetz in Bosnien gesucht.

Gegen ihn soll eine Festnahmeanordnung bestanden haben, er befindet sich in einer Justizanstalt.