Donaustadt: Betrunkener prügelte auf Obdachlosen ein

Ohne Anlass hat ein 26-Jähriger am Donnerstagabend in der U-Bahnstation Seestadt in Wien-Donaustadt auf einen mutmaßlich Obdachlosen eingeprügelt und eingetreten.

Während das Opfer mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht wurde, nannte der mit mehr als zwei Promille erheblich alkoholisierte Österreicher Ausländerfeindlichkeit als Motiv, berichtete die Polizei am Freitag.