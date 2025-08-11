Aus Frust wegen Arbeitslosigkeit: 34-Jähriger steckte Autos in Wien in Brand

Anfang des Jahres hat ein Feuerteufel den Wiener Bezirk Donaustadt in Atem gehalten: Der Unbekannte zerstörte zwölf Autos, indem er die Scheibe mit einem Nothammer einschlug, Brandbeschleuniger ins Innere goss und diesen anzündete. Im März erfolgte schlussendlich die Festnahme.

Am Montag (11. August) wurde der 34-Jährige wegen schwerer Sachbeschädigung verurteilt, wie die APA berichtet. Das Urteil von einem Jahr auf Bewährung ist nicht rechtskräftig. Während die Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel verzichtete, erbat der Österreicher drei Tage Bedenkzeit. Seine Anwältin plädierte am Beginn der Verhandlung auf eine Diversion, also eine Geldbuße ohne Verurteilung. Dem kam Einzelrichter Philipp Krasa „aus spezial- und generalpräventiven Gründen“ nicht nach. Triste berufliche Lage Denn der Beschuldigte machte seine triste berufliche Lage dafür verantwortlich, die Fahrzeuge angezündet zu haben. Zehn Autos steckte er in Brand, am Ende waren zwölf Pkw stark beschädigt. Der Schaden betrug mehr als 100.000 Euro. „Viele Menschen haben private oder berufliche Probleme“, sagte der Richter. Und diese würden auch kein Feuer legen. „Sie haben etwas sehr Vernichtendes gemacht“, so Krasa. „Da muss etwas Gröberes dahinterstecken.“

Die Staatsanwaltschaft hat dem Mann auch nicht das Verbrechen der Brandstiftung mit einem wesentlich höheren Strafrahmen zur Last gelegt, sondern lediglich das Delikt der schweren Sachbeschädigung. Der 34-Jährige hatte auf einer privaten Hochschule die Ausbildung zum Molekularbiologen gemacht und sich dabei schon schwer getan. Danach bekam er ein Jahr lang keinen Job. Laut seiner Anwältin habe er sich „in einem Ausnahmezustand“ befunden. Die Kombination aus „Zukunftsängsten und Zurückweisung“ habe ihm schlaflose Nächte mit Panikattacken beschert, sagte der Angeklagte. Auch hatte er noch nie eine Beziehung geführt. „Da war privat nicht was, das das irgendwie abgepuffert hätte“, rechtfertigte der Beschuldigte sein Handeln.