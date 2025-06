Auto, Mistkübel und Würstelstand: Brandstifter in Wien

Von Pascal Manasek

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Wien zu mehreren Brandstiftungen. Gegen 03.45 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zu einem brennenden Auto in der Heßgasse (1010 Wien) gerufen.

Noch während den Löscharbeiten fiel Polizisten am Rooseveltplatz (1090 Wien) ein brennender Mistkübel und kurz darauf ein in Brand stehender Würstelstand in der Alser Straße (1080 Wien) auf. Die Berufsfeuerwehr musste auch zu diesen Bränden ausrücken.