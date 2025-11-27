Wien-Donaustadt: Brandopfer im Pkw wurde gewaltsam getötet

Im Rätsel um die Leiche in einem ausgebrannten Pkw in Wien-Donaustadt gibt es neue Erkenntnisse. Der Leichnam wurde mittlerweile obduziert. Laut Gutachten sei das Opfer gewaltsam zu Tode gekommen, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

"Hinweise am Leichnam deuten auf die Anwendung stumpfer Gewalt hin", heißt es. Die tatsächliche Todesursache dürfte jedoch eine andere sein: Nämlich Erstickung oder Hitzeschock.