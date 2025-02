Nach Einbruch in Döblinger Schneiderei: 13-Jähriger gefasst

Nach einem Einbruch in eine Änderungsschneiderei in Wien-Döbling hat die Polizei einen 13-Jährigen als Verdächtigen gefasst.

Zeuge verständigte Polizei

Die drei Burschen hatten gegen 22.30 Uhr in der Heiligenstädter Straße die verglaste Eingangstür der Änderungsschneiderei eingeschlagen und waren in das Geschäft eingedrungen. Ein Zeuge bekam das mit und verständigte die Polizei. Die Beamten erwischten einen Verdächtigen in der Schneiderei, den zweiten bei einer Sofortfahndung. Beide wurden - mangels Strafmündigkeit - in ein Krisenzentrum gebracht.