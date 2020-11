Wien-Döbling: Mann will Frau die Handtasche rauben

Am Sonntagvormittag rief eine 31-jährige Frau die Polizei, da in Wien-Döbling ein ihr unbekannter Mann auf der Straße versucht haben soll, ihr die Handtasche wegzunehmen. Der Mann soll sich der Frau in den Weg gestellt haben - als der mutmaßliche Raub aber scheiterte, soll er geflüchtet sein.

Die Ungarin wurde nicht verletzt und konnte den Verdächtigen so gut beschreiben, dass ihn die Polizei nach wenigen Minuten fand und festnahm. Dabei soll der 27-jährige Österreicher die Polizisten beschimpft und mit dem Umbringen bedroht haben.

Schuh auf Polizisten geschossen

In der Arrestzelle soll der Verdächtige abermals zu randalieren begonnen und einen Schuh auf einen Beamten geschleudert haben. Der 27-Jährige wurde wegen versuchten Raubes, Widerstands gegen die Staatsgewalt und eines tätlichen Angriffs angezeigt. Er zeigte sich teilgeständig und befindet sich in einer Justizanstalt.

