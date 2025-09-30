Wien, die Stadt der Brunnen: Aber wie ist das mit der Reinigung?

Die Amerikaner nehmen ihre Trinkwasserflaschen überall hin mit. Mittlerweile gibt es sogar alle möglichen Accessoires für die übergroßen Getränkebehälter. Tragegurte oder anheftbare kleine Halterungen für Kleinkram. Zu kaufen an jeder Ecke, wie sich bei einem USA-Aufenthalt herausstellte. In Wien braucht man das alles nicht. Keine Tragegurte, keine Halterungen und eigentlich auch keine Trinkflasche. 1.600 Brunnen gibt es über die ganze Stadt verteilt. Nur Trinkbrunnen, wohlgemerkt. Historische Denkmalbrunnen kommen noch extra dazu.

Wenn man möchte, kann man sich in Wien also von Trinkbrunnen zu Trinkbrunnen bewegen. Verdursten wird man nicht. Plant man die Route besonders gut, kommt man sogar während des Lauftrainings ohne eigene Wasserflasche aus. Diese Erkenntnis basiert auf persönlichen Erfahrungen. Explizite Gedanken Rundum also: Die vielen Trinkbrunnen in der Stadt sind ein echtes Highlight. Bis zu dem Punkt, an dem Kollegin A. von ihrer Horrorvorstellung berichtet: „Was ist, wenn jemand den Trinkbrunnen abschleckt?“