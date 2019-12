Wien: Einkaufszentrum "The Mall" musste kurz evakuiert werden

Ausgerechnet im Weihnachtstrubel musste am Mittwochvormittag das Einkaufszentrum " Wien Mitte-The Mall" in Landstraße evakuiert werden. Der Grund dafür war ein Brandmelder in einem Restaurant. Das Gebäude wurde geräumt und die Polizei sperrte die Eingänge für Besucher ab.