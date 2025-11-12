Neue Wien-Bücher: Wenn Wände sprechen könnten

Nicht nur Menschen haben Gesichter, auch Gebäude. Und wer sich mit Physiognomie auskennt, kann daraus auf das dahinterliegende Haus schließen. „Die Fassade ist jenes architektonische Element, das sich nach außen richtet“, schreibt Klaus-Jürgen Bauer. „In jeder Fassade kann man lesen wie in einem Gesicht.“ Der Wiener Architekt und Autor verfasste für den morgendlichen Newsletter der Wochenzeitung Falter eine wöchentliche Kolumne namens „Der Fassadenleser“. Daraus hat sich das schöne Buch „Sprechende Fassaden“ entwickelt, in dem genau 100 Gebäude verschiedenster Art vorgestellt werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falter Verlag Klaus-Jürgen Bauer: "Sprechende Fassaden“. Falter Verlag. 245 Seiten. 24,90 Euro

Hinter der Fassade Gründerzeit-Zinshäuser finden sich in Bauers Buch ebenso wie brutalistische Seventies-Wohnbauten, Kirchen ebenso wie Industriegebäude, Schrebergartenhäuschen stehen neben Jugendstilvillen, und sogar die Toboggan-Rutsche im Wurstelprater hat ihren Auftritt. Jeder Fassade ist eine Doppelseite gewidmet. Auf einer Seite wird das Gebäude in exzellenten Aufnahmen der Fotografin Charlotte Schwarz dokumentiert, auf der anderen wird es in Klaus-Jürgen Bauers knappen, präzisen Texten beschrieben und analysiert. Leider hat der „Fassadenleser“ das Erscheinen seines Buchs nicht mehr erlebt, er ist am 28. Juni 62-jährig verstorben. Sein Blick auf Wien und seine Häuser aber ist in dem Buch konserviert. Wer mit ihm durch die Stadt geht, wird auch vertraute, vermeintlich wohlbekannte Gassen und Bauten mit anderen Augen sehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Braumüller Verlag Thomas Walter Köhler / Christian Mertens (Hg.): "Auf Schienen". Braumüller Verlag. 219 Seiten. 24 Euro

Wien auf Schienen Der jüngste Band der vom Braumüller Verlag herausgegebenen Wien-Reihe widmet sich der Straßenbahn. Die Herausgeber versammeln in „Auf Schienen. Tramway und Bim in Wien“ Texte und Bilder zu verschiedensten Aspekten des Themas. Die Systematik von Streckennetz und Liniennummerierung wird ebenso thematisiert wie die Entwicklung des Fuhrparks, die Situation des Personals oder die schwersten Straßenbahnunfälle. Aus ihrem Buch spreche „viel Liebe“, sagen die Herausgeber. Das merkt man. Aber man muss kein Trainspotter sein, um an diesem Buch Freude zu haben. Allein die historischen Fotos machen es zu einer Fundgrube für alle an Stadtgeschichte interessierten Leserinnen und Leser.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Edition Winkler-Hermaden Karl und Martin Zellhofer: "Wien und seine Bahnen". Edition Winkler-Hermaden. 136 Seiten. 28,90 Euro