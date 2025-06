Dramatischer Polizeieinsatz in Wien: 28-Jähriger von WEGA angeschossen

Die Eltern eines 28-jährigen Serben verständigten am Sonntag gegen 13.30 Uhr den Notruf. Sie gaben an, sich Sorgen um ihren Sohn zu machen: Dieser befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand und könnte sich in seiner Wohnung in der Brigittenau möglicherweise selbst verletzen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau fuhren zu der angegebenen Adresse, um Nachschau zu halten. Die Berufsfeuerwehr Wien musste die Tür öffnen, Beamte der Sondereinheit WEGA betraten die Wohnung. Dann soll der 28-Jährige aus der Küche gekommen sein und die Polizisten mit einem Messer bedroht haben. Auch auf mehrmalige Ansprache dürfte der 28-jährige Mann nicht reagiert haben, woraufhin die Polizisten versuchten, ihn mit einem Taser zu stoppen.