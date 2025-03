Wien: Mann beißt Polizisten in den Finger

In der Nacht auf Sonntag soll es auf der Leipziger Straße in Wien-Brigittenau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen Österreicher und seiner Freundin gekommen sein. Als die alarmierte Polizei eintraf, saßen die beiden auf dem Gehsteig. Während der Klärung des Vorfalls verhielt sich der Mann plötzlich äußerst aggressiv gegenüber den Beamten, schrie sie an, warf sein Handy auf den Boden und flüchtete zu Fuß in Richtung Klosterneuburger Straße.

Nur wenige Meter später konnte er von den Polizisten gestellt werden. Doch auch hier zeigte er sich unkooperativ, ignorierte die mehrfachen Aufforderungen der Beamten und widersetzte sich der Festnahme. Dabei trat er um sich und biss einen Polizisten in den Finger.