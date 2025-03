Wien: Mann versucht innerhalb von 15 Minuten zwei Supermärkte zu überfallen

Nach zwei Geldraubversuchen binnen einer Viertelstunde sucht die Wiener Polizei den Täter. Der Unbekannte versuchte am Samstag mit einem zumindest waffenähnlichen Gegenstand im Hosenbund in zwei Lebensmittelgeschäften Bares zu erbeuten, flüchtete aber beide Male ohne Geld . "Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen verliefen negativ", sagte Polizeisprecherin Julia Schick. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Gebäck erbeutet

Zunächst versuchte der Mann gegen 9.00 Uhr in einem Supermarkt in Margareten Beute zu machen. Er verließ ohne Geld, aber mit ein wenig Gebäck, mit dem er sich angestellt hatte, fluchtartig die Filiale. Rund 15 Minuten später versuchte er es in einem Geschäft in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort auf die gleiche Weise. "Der Unbekannte flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung", sagte die Sprecherin.