Schreckschuss stoppt Graffiti-Sprayer: Nächtliche Jagd in Brigittenau

In der Nacht zum Montag kam es im 20. Wiener Gemeindebezirk zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 20-jähriger Mann wurde festgenommen, nachdem er und ein Komplize verdächtigt werden, mehrere Straßenbahnzüge mit Graffiti besprüht zu haben. Der Vorfall wurde zunächst als Einbruch eingestuft, stellte sich jedoch später als schwere Sachbeschädigung heraus.

Flucht endete mit Schreckschuss Laut Polizeibericht beobachtete ein Zeuge am 6. Oktober gegen 02:35 Uhr, wie sich zwei Männer mutmaßlich unerlaubt Zugang zu einem Gebäude in der Burghardtgasse verschafften. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen und das Gebäude sicherten, kamen die beiden Tatverdächtigen mit Stoffsäckchen in der Hand heraus. Beim Anblick der Polizei warfen sie die Säcke weg und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Trotz mehrfacher Aufforderungen stehen zu bleiben, setzte einer der Verdächtigen seine Flucht fort. Im Bereich der Wexstraße sprang der mutmaßliche Täter über einen Zaun und konnte erst nach Abgabe eines Schreckschusses zur Aufgabe bewegt und festgenommen werden.