Wien-Brigittenau: 65-Jähriger stirbt bei Unfall

Am Freitagvormittag kam es am Wiener Handelskai zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann gestorben ist. Der Autofahrer ist aus derzeit unbekannten Gründen einem an einer Kreuzung stehenden Lkw aufgefahren. Dabei erlitt der 65-jährige Fahrer schwere Verletzungen.

Trotz Reanimationsversuche starb der Mann noch am Unfallsort. Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei hat die Ermittlungen übernommen.