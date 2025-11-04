Wien: Berufungsprozess gegen ehemaligen SOS-Kinderdorf-Betreuer

Ein ehemaliger Mitarbeiter eines SOS-Kinderdorfs in der Bundeshauptstadt steht am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht (OLG) Wien: Der Mann war in erster Instanz am Landesgericht wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er ging gegen das Urteil jedoch in Berufung. Der Mann soll sich 2021 und 2022 im Rahmen seiner Tätigkeit mehrfach an zwei Burschen vergangen haben. Das OLG soll nun erneut über die Höhe seiner Strafe entscheiden.