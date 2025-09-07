Wiener Berufsfeuerwehr rettete elf Bewohner aus brennendem Haus

Bei einem Zimmerbrand hat die Wiener Berufsfeuerwehr Sonntagfrüh elf Menschen und einen Hund aus einem Mehrparteienhaus in Wien-Landstraße evakuiert.

Laut Sprecher Martin Hofbauer wurden die Einsatzkräfte kurz nach 7.00 Uhr in die Krieglergasse alarmiert, wo im zweiten Geschoß in einer Wohnung zwei Zimmer in Flammen geraten waren. Weil die Wohnungstür offenstand, wurde auch das Stiegenhaus stark verraucht.