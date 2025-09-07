"Bin ein Boxer": Radfahrer droht Polizisten in Wien mit Schlägen
Ein rabiater Radfahrer hat am Samstagnachmittag der Polizei in Wien-Floridsdorf Schläge angedroht. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer sagte er dabei unter anderem: "Ich bin ein Boxer." Erwischt hatten ihn die Beamten kurz vor 17.00 Uhr in der Prager Straße beim Befahren des Gehsteiges. Dabei war er beinahe mit den Polizisten kollidiert und von den Beamten lautstark darauf hingewiesen worden, dass Radfahren auf dem Gehsteig nicht erlaubt ist.
Das quittierte er mit den Worten: "Ist mir egal." Die Polizisten waren gerade mit einer Fahrzeugkontrolle beschäftigt, die sie nach den Worten des Radfahrers beendeten. Sie stoppten ihn in der Prager Straße im Bereich Eisenbahnerberg, was der 33-jährige österreichische Staatsbürger mit den Worten quittierte: "Die Anhaltung ist nur, um die Bevölkerung zu demütigen." In weiterer Folge gestikulierte der Mann wild mit den Händen und ging immer wieder unter Drohungen auf die Beamten zu, wobei unter anderem der Hinweis auf seine angebliche Kampfsporttätigkeit fiel.
Polizist angerempelt und geflüchtet
Die Uniformierten wiesen ihn darauf hin, dass er das Rad auf dem Gehsteig schieben oder eben die Fahrbahn benützen muss. Tatsächlich begann er den Drahtesel zu schieben. Dabei rempelte er einen Polizisten mit der Schulter an, setzte sich auf sein Rad und fuhr davon. Es kam zur Verfolgungsjagd, dabei touchierte er auch einen Streifenwagen, als ihm die Beamten den Weg abzuschneiden versuchten. Er setzte die Flucht zu Fuß fort, bis er bei einer Tankstelle gestellt wurde.
Bei der Festnahme kam es zu einer Rangelei. Der 33-Jährige konnte sich laut Steirer zunächst aus der Fixierung lösen, mit Hilfe weiterer Beamter wurde er aber unter Kontrolle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt.
