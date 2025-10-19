Baustelle sorgt für langen Stau auf der Tangente

Da der Abschnitt nur einspurig befahrbar ist, beträgt der Zeitverlust aktuell bis zu 90 Minuten - Tendenz steigend.

Am Sonntag hat sich auf der A23 ein erheblicher Stau gebildet. Der Grund ist eine Baustelle in Fahrtrichtung Hirschstetten zwischen dem Knoten Prater und dem Knoten Kaisermühlen.

Der Autofahrerclub ARBÖ rät, die A23 in Richtung Norden heute möglichst zu meiden. Es wird empfohlen, alternative Routen zu wählen, um den Stau zu umgehen und erhebliche Zeitverluste zu vermeiden.

Ausweichrouten und Ende der Sperren

Ausweichrouten sind die Wagramer Straße, die Reichsbrücke, die Lassallestraße, die Floridsdorfer Hauptstraße, die Floridsdorfer Brücke, die Adalbert-Stifter-Straße und der Handelskai sowie die Nordbrücke oder der Gürtel.

Grund für die Baustelle sind Sanierungsarbeiten. In beiden Richtungen müssen einzelne Spuren gesperrt werden, eine bleibt laut Asfinag jedoch immer frei. Am Montag, dem 20. Oktober, werden die Sperren um 5 Uhr wieder aufgehoben.