Mehr Gäste als je zuvor: Wiener Ballsaison brachte Rekordergebnis

Den Alltag und die Weltpolitik für eine Nacht vergessen, in Frack und Ballkleid über das Parkett schweben und ein überteuertes Glas Champagner trinken - für viele ist eine Ballnacht Fixpunkt der Faschingszeit. In der gerade zu Ende gegangenen Ballsaison galt das für besonders viele. Rund 570.000 Ballgäste wurden in Wien 2024/25 gezählt, sie sorgten für einen Umsatz von 205 Millionen Euro. Ein absoluter Rekordwert, der das Vorjahresergebnis um 10.000 Gäste und 15 Millionen Euro übertrifft.