Wien: Schwere Attacke eines 16-Jährigen auf Polizisten

Ein 16-jähriger österreichischer Staatsbürger wurde am Donnerstagabend im 23. Wiener Bezirk festgenommen, nachdem er Polizisten beschimpft, bedroht und einen Beamten verletzt haben soll.

Polizist schwer verletzt

Bei der Festnahme soll der Tatverdächtige einem Beamten gezielt gegen das Knie getreten und ihn dabei so schwer verletzt haben, dass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Der mutmaßliche Täter, der laut Polizei bereits amtsbekannt ist, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.