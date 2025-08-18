Sexuelle Belästigung in Wiener Krankenhaus: 32-Jähriger festgenommen

Ein 32-jähriger Mann wurde am Sonntag in einem Wiener Krankenhaus festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, zwei Frauen sexuell belästigt zu haben. Sicherheitsmitarbeiter der Einrichtung im Bezirk Alsergrund konnten den Tatverdächtigen anhalten, bis die Polizei eintraf.

Zwei Frauen betroffen

Laut Polizeibericht soll der Tatverdächtige gegen 10:25 Uhr zunächst eine 23-jährige Frau festgehalten und im Genitalbereich angefasst haben. Der Freund der jungen Frau wurde Zeuge des Vorfalls, woraufhin es zu einer kurzen Rangelei zwischen ihm und dem 32-Jährigen gekommen sein soll.

Der Verdächtige ergriff daraufhin die Flucht. Vor dem Eingangsbereich des Krankenhauses soll er einer weiteren Frau, einer 36-Jährigen, an das Gesäß gefasst haben. In diesem Moment schritten die Sicherheitsmitarbeiter des Krankenhauses ein und hielten den Mann fest.