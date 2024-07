Wien: 51-Jähriger ging mit Baseballschläger auf 22-Jährigen los

Ein Parkplatz war der Grund, warum am Montag zwei Autofahrer aufeinander losgingen.

Eine 46-Jährige soll sich zunächst in eine Parklücke in der Hasnerstraße eingeparkt haben, als sie von einem 51-jährigen Mann durch die offene Fensterscheibe beschimpft wurde. Damit nicht genug, der Mann soll die Frau zudem heftig an den Haaren gerissen haben.