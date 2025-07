Wien: 16-Jährige verletzte Polizistin durch Biss

Eine 16-Jährige hat eine Wiener Polizistin während einer Amtshandlung durch einen Biss am Unterarm verletzt.

Einsatzkräfte waren in der Nacht auf Freitag in die Burggasse im Bezirk Neubau gerufen worden, nachdem die Jugendliche dort laut schreiend randaliert und sich aggressiv gebärdet haben soll, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag. Die verletzte Beamtin wurde in einem Krankenhaus behandelt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.