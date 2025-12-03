Wie Kriegsgefangene des Kaisers zu Wiens Maronibratern wurden

Was haben Kaiser Maximilian I., besser bekannt als der „letzte Ritter“, und Maria Theresia mit den heutigen Wiener Maronibraterinnen und -bratern zu tun? Eine ganze Menge, wie ein Blick in die Wiener Geschichtsbücher zeigt.

Maximilian hat im Jahr 1509 rund 300 kriegsgefangene Familien aus Franken und Thüringen im „Gottscher Land“, in der Krain, dem heutigen Slowenien, angesiedelt.

Wanderhändler unterwegs

Als Wanderhändler verschafften sie sich dann – auch mit Maronis – ein Einkommen. Mitte des 17. Jahrhunderts hat Maria Theresia den „Gottscheern“ per Dekret erlaubt, diese Esskastanien in Wien zu verkaufen.

So wurden diese – anfangs meist weiblichen – Maronibraterinnen mit ihren Eisenöfen zu einem beliebten und nicht mehr wegzudenkenden Teil des Wiener Stadtbildes.