Wettlokal in Wien ausgeraubt: Polizei sucht nach Täter

Mit Bildern auch einer Überwachungskamera sucht die Wiener Polizei derzeit nach einem Mann, der unmittelbar vor dem Schließen eines Wettlokals in Wien-Landstraße, in dem Lokal mit einem Messer einen schweren Raub begangen zu haben. Der Raub ereignete sich schon am 6. August in der Schlachthausgasse. Als der Mitarbeiter gerade mit der Tagesabrechnung beschäftigt war, soll der unbekannte Täter plötzlich auf den Tresen gesprungen sein und den Mitarbeiter mit dem Messer bedrohte haben. Nachdem er das Geld aus der Kassa erhalten hatte, flüchtete der Mann.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Das Landeskriminalamt Wien führt seitdem die Ermittlungen. Die Wiener Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310/33800 erbeten.

