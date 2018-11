Wenn der Jobberater abends klingelt

Einer davon ist der 43-jährige Tarek Elogial. „Ich will mich beruflich verändern, weil wir mittlerweile drei Kinder haben“, erzählt der gebürtige Ägypter, der seit neun Jahren in Österreich lebt. „Ich würde gerne in einem Büro arbeiten, habe aber mit dem Schreiben noch Probleme.“ Die Mitarbeiter des waff vereinbaren einen Termin mit ihm, um zu klären, welche Weiterbildungsangebote für ihn am besten passen.

Gerade in solchen eher strukturschwächeren Grätzeln wissen schlechter qualifizierte Arbeitnehmer oft nicht, wohin sie sich wenden können und dass der waff Kurse für sie finanziert. Deshalb hat man vor rund zwei Jahren die Hausbesuchsaktion „Ihre Chance kommt“ ins Leben gerufen, bei der die Menschen daheim aufgesucht werden.

Bisher lief die Aktion nur in Gemeindebauten, wo die Mitarbeiter des waff in den vergangenen 24 Monaten an nicht weniger als 60.800 Türen klopften und rund 1000 Beratungsgespräche führten. Jetzt wird sie auch auf Altbaugrätzel und Genossenschaftsbauten ausgeweitet.