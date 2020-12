Weihnachtlicher Besuch: "Polizeiwichteln" singen im SOS-Kinderdorf

So wurde ein "Plan B" ausgetüftelt, wie die Wiener Polizei mitteilt: Der Landespolizeipräsident und vier Polizeimusiker statteten am Montag einer Familie des SOS Kinderdorfes in Wien-Floridsdorf einen Besuch im Garten ab. Mit dabei hatten sie den Polizeibären "Tommy" und Geschenke. Plötzlich tauchte zur Überraschung der Kinder auch ein Polizeimotorrad im Vorgarten auf.

Spenden-Übergabe

Gemeinsam wurden Weihnachtslieder gesungen und Gerhard Pürstl erzählte eine Geschichte über "Weihnachtswichtel". Helmut Nahlik vom Verein der "Freunde der Polizei" überreichte einen Scheck an den Leiter der Kinderdorf-Einrichtung, Erwin Roßmann.

„Abgesehen davon, dass die Polizei auch dieses Jahr auf unsere Kinder nicht vergessen hat, bedanken wir uns ganz herzlich für die großzügige Spende. Das Christkind weiß diese bestimmt gut einzusetzen.“, sagte Roßmann.