In Wien wird es vorweihnachtlich. In der Rotenturmstraße hängt die Weihnachtsbeleuchtung bereits, am Graben wird sie dieser Tage angebracht. Im Rest der Stadt wird es demnach nicht mehr lange dauern, schließlich eröffnen die ersten Weihnachtsmärkte , wie berichtet, bereits am 6. November.

179 Stände vor 20 Friedhöfen

Wer sich gedanklich derzeit aber noch nicht mit Weihnachten beschäftigen will, kann sich vorher noch in die Vorbereitungen für Allerheiligen stürzen. Ab kommenden Samstag, 25. Oktober, beginnen die Allerheiligenmärkte in Wien. Neben Blumen, Vasen, Kränzen, Buketts, Kerzen und verpackter Blumenerde können bei 179 Ständen vor 20 verschiedenen Wiener Friedhöfen auch einfache Geräte zur Grabpflege erworben werden, berichtet das Wiener Marktamt.

Geöffnet sind die Allerheiligenmärkte täglich von maximal 7 bis 18 Uhr. Der letzte Tag ist Sonntag, 2. November. Nähere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090, erreichbar von Montag bis Freitag zwischen 9 bis 18 Uhr, am Samstag bis 17 Uhr, Sonntag bis 15 Uhr.