Im Weihnachtstrubel verirrt: Wiener Polizisten halfen Touristen

Zwei Polizisten haben Samstagabend einem Touristen und seiner fünfjährigen Tochter geholfen, die sich im Weihnachtstrubel in der Wiener Innenstadt verirrt hatten. Die beiden hatten den Anschluss an ihre Reisegruppe verloren. Weil der Akku des Mobiltelefons des 50-Jährigen leer war, konnte er niemanden erreichen. Völlig aufgelöst wandte sich der Tscheche an die Beamten, die nicht nur sein Handy aufluden, sondern ihn auch zum Reisebus brachten.

Der Bus war nämlich bereits abgefahren. Zunächst wurde der Akku des Handys im Funkwagen aufgeladen, sodass der 50-Jährige den Lenker des Reisebusses kontaktieren konnte. Dieser befand sich bereits auf dem Weg zurück nach Tschechien, kurz vor der Wiener Stadtgrenze auf der Brünner Straße. Der Fahrer war bereit, auf die beiden zu warten. Die Polizisten überlegten nicht lange und brachten Vater und Tochter zu dem Reisebus nach Floridsdorf. Als die beiden zur Reisegruppe gebracht wurden, wurden die Beamten mit Applaus begrüßt.