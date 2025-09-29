WEGA-Superhelden überraschten Kinder in Wiener Spital
Polizisten der WEGA seilten sich am Montag in Superhelden-Kostümen an der Fassade der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde des AKH ab.
Bereits zum siebenten Mal veranstaltete die Wiener Polizei ein Event, das die Herzen kranker Kinder höher schlagen lässt: Wega-Beamte und eine Polizistin seilten sich verkleidet als Batman, Spiderman, Thor, Iron Man und Wonder Woman vom AKH herunter.
© APA/ROLAND SCHLAGER
Die Beamten verkleideten sich als Batman, Spiderman, Thor, Iron Man und Wonder Woman.
Sie brauchten kranken Kindern Geschenke mit.
Mehrere Polizisten und eine Polizistin seilten sich von der Fassade ab.
Die Kinder wurden überrascht.
Dieses Jahr besuchten die Beamten die Kinder im AKH.
Diesmal statteten sie den Patientinnen und Patienten der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde einen Besuch ab.
Geschenke für kranke Kinder
Die Polizisten besuchten die Kinder auf der Station und brachten ihnen Geschenke mit. Zahlreiche Passanten und Schaulustige waren ebenfalls anwesend, darunter auch Klinikmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).
